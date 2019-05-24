EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Наука / Авторские материалы / Статьи

NASA раскрыло невероятную причину «перекоса» поверхности Луны

Американское космическое агентство NASA раскрыло невероятную причину «перекоса» поверхности Луны. По словам ученых, наличие ударных кратеров на дальней стороны естественного спутника Земли объясняется ударом огромного небесного тела.
NASA раскрыло невероятную причину «перекоса» поверхности Луны

Луна имеет две стороны, с заметным резким контрастом между ними. Ученые заявили, что разгадали тайну происхождения этого различия, существовавшую десятилетиями. Причиной этому является столкновение естественного спутника Земли с другим небесным объектом миллиарды лет назад. Ранее же были высказаны предположения, что Луны было две, которые слились, создавая неровную поверхность. Измерения, проведенные NASA по восстановлению гравитации и внутренней лаборатории в 2012 году, предоставили дополнительные данные о структуре Луны. В связи с чем была выявлена наиболее заметная разница между двумя сторонами. Но главное отличие показало, что поверхность Луны намного толще на её дальней стороне.
NASA раскрыло невероятную причину «перекоса» поверхности Луны

Автор исследования Кай Вюннеманн отметил: «Десятилетия назад предполагалось, что бассейны на лунной стороне образовались в результате внешнего влияния. Вся ближняя сторона Луны могла быть следствием большого удара, и высокогорье могло образоваться из выброшенного материала».

Предполагается, что «перекос» небесного тела объясняется воздействием космического объекта размером 780 км в поперечнике, летевшего со скоростью 22 500 км в час. Ученые не исключают, что именно Земля и была причиной произошедшего, что подготовило последнюю к обитанию. Как именно это происходило, остается загадкой.

Читайте также: Эксперты назвали верные признаки, правша человек или левша

Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 11:37


Читайте также
Названы основные предвестники скорой остановки сердца
Ученые пролили свет на формирование древнего спящего
Жители Алжира шокированы зависшим в небе «огненным шаром»
Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у
Пожилые отцы подвергают риску здоровье партнеров и
Названы простые способы улучшить сексуальную жизнь
Названы пять "странных" признаков сахарного диабета
Ученые объяснили причину забывания снов после пробуждения
Ученые назвали главную причину аритмии у людей без вредных
Ученые: Солнце продолжает нагреваться и в итоге сделает
Резкие перепады веса могут быть признаком опасного
Ученые: "Часики тикают" и у мужчин
Добавление комментария
Последние новости
24.05, 11:49 Ирина Горовая рассказала об отношениях с женившимся на
24.05, 11:44 «Коммунисты России» потребовали переснять восьмой сезон
24.05, 11:37 NASA раскрыло невероятную причину «перекоса» поверхности
24.05, 11:36 Анна Седокова рассказала, какие бы советы дала себе в
24.05, 11:35 Кристина Асмус рассказала о своей новой кинодочери
24.05, 11:28 В России рассматривают возможность создания
24.05, 11:20 Ведьма Татьяна Ларина обвинила организаторов шоу
24.05, 11:12 «Умные» очки North’s Focals отображают данные Google Fit
24.05, 11:05 Юлия Савичева рассказала, как из-за выкидыша
24.05, 11:00 Анна Семенович назвала самое важное человеческое качество
24.05, 10:57 Украина запретила в России показ сериала с Зеленским в
24.05, 10:53 Стало известно, как улучшить качество ночных фото на
24.05, 10:46 Появилась петиция об отмене петиции за отставку
24.05, 10:40 Глобальные изменения климата могут стать причиной
24.05, 10:39 Ким Кардашьян на 5-летие свадьбы опубликовала редкие
24.05, 10:31 Ученые определили новую безопасную дозу алкоголя
24.05, 10:24 В США преступник пообещал сдаться полиции в обмен на
24.05, 10:20 Google внедряет на YouTube зачистку шокирующего контента
24.05, 10:14 Москвичей предупредили об опасности агрессивных ворон
24.05, 10:11 Экранный Рамси Болтон из «Игры престолов» Иван Реон