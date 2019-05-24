NASA раскрыло невероятную причину «перекоса» поверхности Луны

Автор исследования Кай Вюннеманн отметил: «Десятилетия назад предполагалось, что бассейны на лунной стороне образовались в результате внешнего влияния. Вся ближняя сторона Луны могла быть следствием большого удара, и высокогорье могло образоваться из выброшенного материала».



Луна имеет две стороны, с заметным резким контрастом между ними. Ученые заявили, что разгадали тайну происхождения этого различия, существовавшую десятилетиями. Причиной этому является столкновение естественного спутника Земли с другим небесным объектом миллиарды лет назад. Ранее же были высказаны предположения, что Луны было две, которые слились, создавая неровную поверхность. Измерения, проведенные NASA по восстановлению гравитации и внутренней лаборатории в 2012 году, предоставили дополнительные данные о структуре Луны. В связи с чем была выявлена наиболее заметная разница между двумя сторонами. Но главное отличие показало, что поверхность Луны намного толще на её дальней стороне.Предполагается, что «перекос» небесного тела объясняется воздействием космического объекта размером 780 км в поперечнике, летевшего со скоростью 22 500 км в час. Ученые не исключают, что именно Земля и была причиной произошедшего, что подготовило последнюю к обитанию. Как именно это происходило, остается загадкой.

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Автор: Ващенко Ольга

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