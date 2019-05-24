Анна Седокова рассказала, какие бы советы дала себе в молодости

Анна Седокова опубликовала в Instagram пост, поделившись своей мудростью с подписчиками. Звезда уверена, она достаточно в жизни узнала и попробовала на собственном опыте, чтобы делать выводы. Сейчас, если бы представилась возможность, экс-участница группы "ВИА Гра", встретившись с собой 16-летней, дала бы несколько ценных советов, которые позволили упростить её сложный жизненный путь. В первую очередь, как бы это не звучит жестоко, нужно думать о себе, а не друзьях. Жизнь может развести дороги с приятелями и тратить на них личное время в ущерб себе не стоит. Также важно повышать своё образование. В молодости запоминать науку проще, а особенно этот период жизни подходит для обучения иностранным языкам. Помимо этого, исполнительница советует слушать много разносторонней и необычной музыки и не идти за всеми, преследуя свою уникальную цель. Планомерное следование к намеченному результату непременно принесёт положительные плоды.Певица добавила, нужно с юных лет развиваться физически и следить за своим питанием, что позволит правильно сформировать организм. Благодаря этому в будущем не придётся часами истязать себя физическими нагрузками в спортивном зале. В завершении артистка добавила, нужно избегать общения с представителями противоположного пола, которые старше на 10 и более лет. В юности разница в возрасте кажется несущественной, но на самом деле она велика и уровень развития выравнивается к 25-35 годам, а в 16-26 лет мировоззрения и цели у людей совершенно разные.

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Автор: Валерий Селезнев

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