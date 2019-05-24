Ирина Горовая рассказала об отношениях с женившимся на Насте Каменских Потапом
Экс-супруга Потапа рассказала о близких отношениях, которые ей удалось сохранить с женившимся на Насте Каменских певцом. Интервью Ирины Горовой появилось на YouTube-канале «Люкс ФМ».
Горовая познакомилась с Алексеем Потапенко во время работы в банковской отрасли. В те годы Потап уже основал дуэт с Каменских. Яркий и харизматичный музыкант носил броскую одежду, пышную шевелюру, писал забавные тексты, поэтому быстро влюблял в себя девушек.
Потап и Горовая узаконили отношения в 1999 году. Через два года у пары родился сын Андрей. Брак распался в 2016 году по инициативе продюсера. После развода между некогда близкими людьми сохранились теплые отношения.