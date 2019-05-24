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Шоу-бизнес

Эмилия Кларк из «Игры престолов» объяснила отказ от роли в «50 оттенках серого»

Эмилия Кларк, которая сыграла Мать драконов Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», появилась в передаче «Голливудский репортер». В эфире шоу актриса сообщила, что отказалась от роли в фильме «50 оттенков серого».
Эмилия Кларк из «Игры престолов» объяснила отказ от роли в «50 оттенках серого»

Популярная актриса Эмилия Кларк недавно распрощалась со своей героиней Дейнерис Таргариен в финальном эпизоде сериала «Игра престолов». Исполнительница роли Матери драконов рассказала о съемках в саге на передаче «Голливудский репортер». Также звезда удивила публику, сообщив об отказе сыграть роль Анастейши Стил в возможном продолжении «50 оттенков серого», сообщает "ПолитРоссия".

Кларк поучаствовала в «Круглом столе» известного ток-шоу вместе со звездными коллегами Патрисией Аркетт, Кристин Барански, Мишель Уильямс, Данайей Гурирой и Ниси Нэш. В ходе съемок телешоу британская актриса ответила на вопрос, почему она отказалась от роли Анастейши Стил в нашумевшем проекте «50 оттенков серого».
Эмилия Кларк из «Игры престолов» объяснила отказ от роли в «50 оттенках серого»

Эмилия Кларк выразила свое восхищение работой режиссера трилогии Сэм Тейлор-Донсон, а свой отказ от роли аргументировала нежеланием раздеваться на экране. Актриса имела опыт обнажения перед камерами во время съемок «Игры престолов» и больше не хочет играть персонажей, которые вынуждены оголяться по ходу роли.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 11:58


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