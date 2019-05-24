Названы самые опасные для здоровья диеты

Ученые провели исследование и назвали самые опасные для здоровья человека диеты. Корректировки в рационе питания помогают сбросить вес только в 19% случаев, 34% человек отмечают набор килограммов, 47% не наблюдают изменений.
Эксперты считают опасными низкокалорийные диеты, провоцирующие дефицит витаминов, ломкость ногтей и развитие анемии. Многие люди сокращают объем съедаемой порции для увеличения расхода энергии, накопившейся в жировых тканях. Действия оправданы на начальном этапе похудения, так как вскоре организм адаптируется и перестает сжигать калории.
Средняя норма калорий в сутки составляет 2000. Диетологи разрешают снизить планку в два раза, но показатель очень низкий. Нехватка питательных веществ провоцирует выработку гормона лептина, отвечающего за обмен веществ. В результате начинается наращивание жировой ткани.
Монодиета, основанная на потреблении одного вида продуктов, лишает организм углеводов, белков и жиров, приводя к нарушению метаболизма, заболеваниям эндокринной системы, почек и печени. Диета с повышенным содержанием белка вызывает закисление мочи, рост холестерина в крови и камни в почках.