Дебют смартфона Xiaomi Redmi K20 запланирован на конец мая
Компания Xiaomi готовит дебют нового смартфона модели Redmi K20, презентацию гаджета запланировали на 28 мая. Мобильное устройство старшей версии K20 Pro получит ряд эксклюзивных особенностей, в том числе поддержку аудио высокого разрешения.
Пан Цзютан, известный китайский аналитик, партнер Xiaomi Industry Investment Department, выразил своё мнение о ценовых характеристиках ожидаемой модели Redmi K20. Специалист считает, что девайс в базовой версии могут предложить за 289 долларов. В то же время стоимость Redmi K20 Pro не превысит 578 долларов. Эксперт считает, что линейка станет состоять из двух моделей, но только старшая получит однокристалльный процессор Snapdragon 855 от Qualcomm.
Лу Вейбинг, вице-президент компании Xiaomi, параллельно возглавляющий бренд Redmi, сообщил, что модель K20 получит игровой режим Game Turbo 2.0. Это обеспечит мобильному устройству более быстрое функционирование в игровом режиме, чем у Xiaomi Mi 9. На новый смартфон открыты предварительные заказы.