Названы вредящие мужскому здоровью продукты

Эксперты рекомендовали контролировать объем потребляемого мяса, способного привести к сбою в выработке тестостерона. Алкоголь провоцирует выработку эстрогена, большое количество которого негативно отражается на здоровье мужчин.Опасными считаются жиры. К примеру, Омега-6 приводит к уменьшению размеров яичек. Выпечка и мучные изделия способствуют уменьшению мышечной массы и образованию жировой прослойки. Зеленые овощи и травы, кроме мяты, наоборот, улучшают общее состояние.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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