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Здоровье

Названы вредящие мужскому здоровью продукты

Врачи назвали несколько продуктов, существенно вредящих хрупкому мужскому здоровью. В список попали мясо и алкоголь.
Названы вредящие мужскому здоровью продукты

Эксперты рекомендовали контролировать объем потребляемого мяса, способного привести к сбою в выработке тестостерона. Алкоголь провоцирует выработку эстрогена, большое количество которого негативно отражается на здоровье мужчин.

Опасными считаются жиры. К примеру, Омега-6 приводит к уменьшению размеров яичек. Выпечка и мучные изделия способствуют уменьшению мышечной массы и образованию жировой прослойки. Зеленые овощи и травы, кроме мяты, наоборот, улучшают общее состояние.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 12:32


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