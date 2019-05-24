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Высокотехнологичная древесина может сохранять температуру в доме, отражая солнечные лучи

Ученые из Университета Мэриленда создали материал, который позволил сделать древесину высокотехнологичной. Наделенная характеристика при постройке может помочь сохранять температуру в доме, отражая солнечные лучи. Статья соответствующего содержания опубликована на официальном сайте учреждения.
Высокотехнологичная древесина может сохранять температуру в доме, отражая солнечные лучи

Суть разработки заключается в удалении из древесины лигнина - вещества, характеризующего одеревеневшие стенки растительных клеток, что делалось с помощью перекиси водорода. Оставшаяся часть в основном состоит из целлюлозы, которая успешно отражает солнечный свет и поглощает только очень низкие уровни ближнего инфракрасного излучения. В результате внутри здания, сделанного от этого материала, температура может оставаться комфортной при любой жаре. Группа ученых также обнаружила, что материал может поглощать тепло, произведенное в помещении. Это значит, что время более холодных ночей условия в доме будут комфортными.
Высокотехнологичная древесина может сохранять температуру в доме, отражая солнечные лучи

Древесина очень плотная и имеет прочность на растяжение около 404 мегапаскалей, что делает ее в 8,7 раза сильнее, чем в обычном виде. Это сравнимо с металлическими конструкционными материалами, включая сталь. Чтобы выяснить, сколько энергии может сэкономить высокотехнологическая древесина, разработчики смоделировали замену наружных стен и крыш некоторых многоквартирных домов в 16 штатах США. Как выяснилось, новшество помогло снизить потребности в охлаждающей энергии в среднем на 20-35%.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 12:14


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