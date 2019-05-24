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Здоровье

Эксперты рассказали, какие изменения здоровья приводят к выпадению волос

Немецкие эксперты сообщили, какие изменения здоровья у женщин провоцируют выпадение волос. Специалисты назвали основные причины, объяснив, как можно справиться с физическими переменами.
Эксперты рассказали, какие изменения здоровья приводят к выпадению волос

В первую очередь эксперты рассказали о беременности. Вынашивая ребёнка, женщины подвергаются особенному воздействию на организм, а уровень стресса, несмотря на радость события, значительно возрастает. Тем не менее, выпавшие волосы после родов с течением времени восстановятся. Ещё одной причиной могут стать гормональные сбои. В случае высокой или низкой активности щитовидной железы может развиться гипертиреоз или гипотиреоз. В обоих случаях одним из симптомов является истончение и выпадение волосяного покрова.

Помимо этого, нередко причиной болезни волосяных луковиц является волчанка. Это аутоиммунное заболевание вызывает воспаление клеток, атакуемых организмом, что отражается и на состоянии волос. Специалисты советуют избегать лишних стрессов. Из-за острого травматического переживания нарушаются многие биологические процессы.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 12:41


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