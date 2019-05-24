Джулия Ванг рассказала о своих генетических аномалиях
Джулия Ванг рассказала о своих генетических аномалиях и странностях, которые начала в себе замечать еще в детстве. Интервью победительницы шоу «Битва экстрасенсов» обнародовало издание «СтарХит».
Во время съемок 15 сезона «Битвы» Ванг привлекала внимание яркой внешностью, длинными белокурыми локонами, женственными нарядами. От медиума исходила сексуальная энергетика, но после проекта победительница кардинально изменилась: сделала короткую стрижку, отказалась от косметики и платьев. Оказалось, прошлый образ создавали сценаристы передачи.
«Я родилась странным ребенком, похожим на мальчика. Меня дразнили, проявляли в мою сторону неоправданную агрессию. Ситуация усугублялась из года в год. Спустя время ничего не изменилось, поэтому, если мой внешний вид вас не устраивает, просто уходите. В мире должен быть баланс, поэтому обществу не принимает меня, а я его», - заявила Ванг.
В жизни медиума есть человек, которые принимает и поддерживает знаменитость – супруг. Муж одобряет внешний вид возлюбленной, считая, что выбранный стиль подчеркивает индивидуальность ведьмы.