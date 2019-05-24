Джулия Ванг рассказала о своих генетических аномалиях

«Я родилась странным ребенком, похожим на мальчика. Меня дразнили, проявляли в мою сторону неоправданную агрессию. Ситуация усугублялась из года в год. Спустя время ничего не изменилось, поэтому, если мой внешний вид вас не устраивает, просто уходите. В мире должен быть баланс, поэтому обществу не принимает меня, а я его», - заявила Ванг.

Во время съемок 15 сезона «Битвы» Ванг привлекала внимание яркой внешностью, длинными белокурыми локонами, женственными нарядами. От медиума исходила сексуальная энергетика, но после проекта победительница кардинально изменилась: сделала короткую стрижку, отказалась от косметики и платьев. Оказалось, прошлый образ создавали сценаристы передачи.В жизни медиума есть человек, которые принимает и поддерживает знаменитость – супруг. Муж одобряет внешний вид возлюбленной, считая, что выбранный стиль подчеркивает индивидуальность ведьмы.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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