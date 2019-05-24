Ученые назвали способы управления сном при помощи освещения
Ученые рассказали, как управлять сном, используя освещение. Оказалось, с восходом Солнца уровень мелатонина падает и человек просыпается.
Эксперты рассказали, что можно приучить организм спать при ярком освещении. На первом этапе необходимо включать ночник, привыкая к «раздражителю». Можно установить перед домом яркий фонарь, который создаст аналогичный эффект. Такой прием позволит дольше спать даже, когда комната залита солнечными лучами.
Детей необходимо с детства научить разделять день и ночь. Путаница во времени способна вымотать родителей. Чтобы не попасть в сложную ситуацию, необходимо создать комфортные условия для сна младенца, например, затемнив окна. Включенная ночью люстра может отразиться на мелатонине, поэтому лучше использовать светильник.
Если человек работает в ночную смену, то постоянно борется со сном. Для улучшения состояния, как сообщает портал PlanetToday, необходимо увеличить яркость освещения и периодически выполнять простые физические упражнения.