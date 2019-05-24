Профессор рассказал о рисках для туристов при посещении Европы
Туристы, посещающие страны Европы, подвергаются риску заразиться различными заболеваниями. Профессор Майк Кэтчпоул видит новые угрозы по распространению инфекции в связи с ростом туризма и изменением климата на континенте.
Специалист из Европейского центра профилактики и контроля над заболеваниями рассказал о рисках для здоровья, которые ожидают туристов при посещении Старого света. В ходе интервью Кэтчпоул проинформировал, что основными угрозами являются патогены и инфекции. Устойчивые к лекарствам микроорганизмы распространяются насекомыми. Туристам при посещении той или иной европейской страны следует учитывать сезонный грипп. Он оказывает значительное влияние на рост заболеваемости и смертность населения, проживающего в ЕС и других странах, не являющихся членами союза.
Болезни распространяются кровососущими насекомыми, причём это является актуальной проблемой. Профессор предполагает, что нестандартные вспышки новых заболеваний станут иметь место в связи «с постепенным риском появления эндемичности в некоторых регионах».