Открытие на Плутоне может доказать факт существования внеземной жизни
Учёные считают, что открытие на Плутоне, сделанное зондом NASA New Horizons, может стать свидетельством существования внеземной жизни. По их мнению, космический аппарат нашёл океан там, где его существование казалось невозможным.
В 2015 году зонд NASA New Horizons сделал снимки на Плутоне. Полученные изображения поразили учёных, поскольку на них они увидели свидетельство существования на карликовой планете океана, находящегося под толстым слоем льда. На поверхности виднеются вершины айсбергов и обширные замёрзшие равнины. Специалисты констатируют, данное космическое тело находится слишком далеко от центра Солнечной системы, а потому такая находка является очень важной, ведь на Плутоне даже азот может находиться в твёрдом состоянии. Для понимания открытия научные работники провели компьютерное моделирование, воссоздав 4,6 миллиарда лет, прошедших после рождения Солнца и планет, вращающихся вокруг него. Эта работа позволила установить, за счёт чего вода в океане сохранилась в жидком состоянии, несмотря на экстремальные условия.
Сотрудники университета Хоккайдо считают, удерживать на Плутоне воду в жидком состоянии помогают гидраты метана. Благодаря этим соединениям жидкость приобретает особую молекулярную структуру и удерживает тепло. В докладе, опубликованном исследователями, указывается, располагая новыми свидетельствами можно утверждать, что во Вселенной намного больше океанов, чем считалось ранее, и в поясе Койпера может быть немало объектов с жидкой водой, а это является важным фактором существования внеземной жизни.