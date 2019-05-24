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Шоу-бизнес

Лолита превратила квартиру в дачу и посадила на подоконнике огурцы

Лолита Милявская рассказала поклонникам, что превратила свою квартиру в дачу и посадила на подоконнике огурцы. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.
Лолита превратила квартиру в дачу и посадила на подоконнике огурцы

«Сегодня купила рассаду и посадила ее в большие горшки. Кто-нибудь выращивал огурцы дома? Хотела поинтересоваться, что мне сделать для получения хорошего урожая. Свое вкуснее и даже пахнет!» - цитирует портал «ГлобалМСК.ру» Милявскую.


У Лолиты много разных интересов. В свободное время певица обустраивает квартиру. Пока звезда меняла прокладки в кранах, следила за установкой инфракрасных полов, вытяжкой в подвале узнала много интересного и теперь может давать консультации. Фолловеры поддержали тягу артистки к новому и дали несколько рекомендаций по уходу за огурцами.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 13:21


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