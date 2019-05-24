Лолита превратила квартиру в дачу и посадила на подоконнике огурцы
Лолита Милявская рассказала поклонникам, что превратила свою квартиру в дачу и посадила на подоконнике огурцы. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.
«Сегодня купила рассаду и посадила ее в большие горшки. Кто-нибудь выращивал огурцы дома? Хотела поинтересоваться, что мне сделать для получения хорошего урожая. Свое вкуснее и даже пахнет!» - цитирует портал «ГлобалМСК.ру» Милявскую.
У Лолиты много разных интересов. В свободное время певица обустраивает квартиру. Пока звезда меняла прокладки в кранах, следила за установкой инфракрасных полов, вытяжкой в подвале узнала много интересного и теперь может давать консультации. Фолловеры поддержали тягу артистки к новому и дали несколько рекомендаций по уходу за огурцами.