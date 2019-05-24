Hyundai Solaris возглавил рейтинг самых распространенных автомобилей в Москве
Hyundai Solaris по результатам продаж признан самым распространенным автомобилем в Москве. На его долю приходится 86 тыс. из 3,7 млн машин, числящихся в столичном автопарке. Мониторинг рынка провели аналитики агентства «АВТОСТАТ».
Ford Focus, отстав от лидера всего на 200 тыс. проданных машин, уверенно разместился на второй строчке рейтинга. Третье место заслуженно досталось KIA Rio, реализованному в количестве 79,6 тыс. штук. Замыкают первую пятерку Skoda Octavia и Volkswagen Polo с показателями в 72,1 тыс. и 59 тыс. единиц соответственно.
Следующие да места достались семейству LADA: на долю модели с индексом 2107 пришлось 56,3 тыс. ед., 2106 – 54,5 тыс. ед. Расположившийся на седьмой позиции Nissan X-Trail купили 50,9 тыс. человек. Последние две позиции заняли LADA-2105 и LADA-2104 с показателями в 50 тыс. и 48,4 тыс. ед.