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Авто

Hyundai Solaris возглавил рейтинг самых распространенных автомобилей в Москве

Hyundai Solaris по результатам продаж признан самым распространенным автомобилем в Москве. На его долю приходится 86 тыс. из 3,7 млн машин, числящихся в столичном автопарке. Мониторинг рынка провели аналитики агентства «АВТОСТАТ».
Hyundai Solaris возглавил рейтинг самых распространенных автомобилей в Москве

Ford Focus, отстав от лидера всего на 200 тыс. проданных машин, уверенно разместился на второй строчке рейтинга. Третье место заслуженно досталось KIA Rio, реализованному в количестве 79,6 тыс. штук. Замыкают первую пятерку Skoda Octavia и Volkswagen Polo с показателями в 72,1 тыс. и 59 тыс. единиц соответственно.

Следующие да места достались семейству LADA: на долю модели с индексом 2107 пришлось 56,3 тыс. ед., 2106 – 54,5 тыс. ед. Расположившийся на седьмой позиции Nissan X-Trail купили 50,9 тыс. человек. Последние две позиции заняли LADA-2105 и LADA-2104 с показателями в 50 тыс. и 48,4 тыс. ед.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 13:41


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