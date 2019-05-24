Компания Audi выпустит вместо нового купе ТТ «эмоциональный электрокар»
В компании Audi заявили, что актуальное поколение 2-дверного купе модели ТТ станет завершающим. На конвейере его заменит «эмоциональный электромобиль» с совершенно другим названием.
Жизненный цикл компактного автомобиля закончится в скором времени, после чего его выведут из модельного ряда. Купе не получит своего приемника в линейке известной компании, электрокар станут производить через несколько лет. Об этом объявили в ходе собрания акционеров производителя, информацию озвучил глава известного бренда Брэм Шот. Модель Audi TT начали разрабатывать в 1994 году в подразделении Audi Design Center, штат Калифорния, США. Первая генерация вышла с конвейера в 1998 году. Автомобиль не получил заднюю передачу, всего произвели 320 экземпляров.
Второе поколение выпустили на мировой рынок в 2005 году, машина получила новый дизайн кузова и адаптивную систему демпфирования Magnetic Ride. Купе третьей генерации дебютировало в 2015 году, под капотом автомобиля установили спортивный 2,0-литровый мотор TFSI.