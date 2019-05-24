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Ученые пересмотрели рекомендации по упражнениям для людей с онкологией

Ученые из Университета Эдит Коуэн (ECU) и их коллеги представили вниманию новые рекомендации по упражнениям, касающиеся людей с онкологией. Статья соответствующего содержания опубликована в журнале Science and Medicine in Sport .
Ученые пересмотрели рекомендации по упражнениям для людей с онкологией

Ранее эксперты советовали людям с онкологическими заболеваниями следовать общей программе упражнений от низкой до умеренной интенсивности, с тремя-пятью занятиями в неделю, что включает в себя аэробику, действия на сопротивление или их совмещение. В последнее десятилетие факты опровергли эти советы. По словам профессора Сэнди Хейеса, исследования продемонстрировали неоднозначные влияния для больных, включая специфические побочные эффекты, связанные с лечением, такие как лимфедема и усталость. Ключевое изменение заключается в том, что определенная ранее нагрузка в неделю не может касаться всех онкобольных.
Ученые пересмотрели рекомендации по упражнениям для людей с онкологией

«Тип, длительность, частота, интенсивность и общий объем назначаемых упражнений должны быть адаптированы к потребностям и приоритетам пациента. Эта позиция использует доказательства, наряду с лучшей практикой, чтобы определить, что именно нужно человеку с заболеванием. Например, людям с низким уровнем физической подготовки или пациентам с продвинутой стадией болезни на начальном этапе потребуется включать несколько коротких подходов от пяти до десяти минут, чтобы накопить по крайней мере 20 минут за день», - отметил Сэнди Хейес.

Указывается, по мере адаптации к физической нагрузке рекомендуется переходить на более длительные сеансы продолжительностью не менее 20 минут в большинство дней недели. В любом случае необходима консультация специалиста.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 13:54


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