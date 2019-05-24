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Авто

BMW сделает обновленную версию седана M550i мощнее

Немецкий концерн BMW анонсировал выпуск нового авто, которое будет обновленной и более мощной версией седана M550i xDrive. Ориентировочное время разгона ожидаемого чуда техники – менее 4 секунд.
BMW сделает обновленную версию седана M550i мощнее

Немецкий автостроительный концерн снова радует любителей скорости. В этот раз BMW обновляет седан M550i xDrive. Драйверов ждет новинка значительно большей мощности, которая будет разгоняться до сотни менее чем за 4 секунды, как это делал его предшественник.

BMW 5 Series Sedan (G30) M550i xDrive имел в запасе 462 лошадиные силы, тогда как обновленная версия поступит в продажу имея под капотом 535 "лошадки".

Также приятным дополнением к авто станут более крупные турбины, расположенные внутри развала блока цилиндров, система полного привода, оптимизированный картер двигателя, специфическая настройка шасси для плавного хода и лучшей управляемости транспортным средством, а также интеллектуальная система полного привода.

Ожидаемая цена улучшенного и обновленного немецкого седана будет находиться в границах стоимости M550i xDrive и M5 Competition.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 14:00


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