"Кристине Орбакайте - 48": Интересные факты из биографии дочери Примадонны

В жизни Орбакайте было одиночество, счастье, страдания и радости. Талантливой девочке пришлось нелегко в период становления карьеры, потому что к ней относились предвзято из-за ассоциаций со звездной матерью. Несмотря на взлеты и падения, певица смогла доказать, что без содействия Примадонны способна добиться славы и популярности. В честь дня рождения артистки стоит вспомнить отдельные эпизоды из ее судьбы.1. Маленькая Кристина с детства была предоставлена сама себе. Мать делала карьеру на эстраде, а отец – в цирке. До семи лет будущая звезда практически все время воспитывалась бабушками и дедушками, проживавшими в литовской деревне Швянтойи в Москве. После развода Примадонна забрала дочь в квартиру на Рязанском проспекте. Работа отнимала много времени и сил, поэтому Алла Борисовна возложила обязанности по воспитанию на свою строгую мать. Орбакайте много училась и ругалась с бабушкой, заставлявшей ее часами заниматься музыкой. В знак протеста певица часто запиралась в ванной комнате, а однажды не вытерпела и хотела уйти из дома.2. В СССР работу Орбакайте в фильме «Чучело» не хотели воспринимать и критиковали, считая, что Пугачева по блату устроила дочь в кино. За границей талантливую 11-летнюю девочку с детской непосредственностью и открытостью заметили сразу. Юную актрису даже сравнивали в легендарной Мерил Стрип.3. Карьера певицы давалась Кристине Эдмундовне нелегко. Талант у восходящей звезды был, но его не замечали из-за влиятельной матери. Многие считали, что исполнительница не поет, а шепчет. На самом деле такой стиль исполнение Орбакайте придумала со своей первой любовью Владимиром Пресняковым. Пара хотела создать нежный, уникальный и легкий образ, но зритель его не оценил.4. Личная жизнь знаменитости не ладилась. С гражданским супругом артистка разошлась мирно, но второй развод, полный скандалов и взаимных обвинений, привлек внимание общественности. Сейчас звезда счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Влюбленные расписались в Майами, а вскоре стали родителями прекрасной дочери Клавдии, названной в честь Шульженко.5. Певица любит спорт, занимаясь йогой и пилатесом. Самым странным ее увлечением можно назвать бокс. Звезда категорически отказывается вставать на коньки, кататься на велосипеде, лыжах и не любит нырять.6. В генеалогическом древе по линии отца красотка имеет аристократичных предков, являясь баронессой. Оказалось, Миколас Эдмундас Орбакас – потомственный литовский барон фон Орбах. Подтверждающие происхождение звезды документы хранятся в Австрии.7. Орбакайте называет своей вредной привычкой хроническое недосыпание. Из-за постоянных гастролей график исполнительницы сбился, поэтому вечером она не может уснуть, а утром чувствует себя разбитой и измотанной.8. Дочь Пугачевой является католичкой. Свою дочь Клаву певица с мужем крестила в католическом костеле. Священники позволили родителями взять в крестные людей разного вероисповедания – православную Аллу Борисовну и католика Фабина (сын Орбакаса от второй жены).9. Знаменитость не любит шика и даже в питании придерживается простоты, обожая греческий салат, вареную курицу, гречку и зеленый суп. В ее вкусовых предпочтениях есть одна особенность – певица во все блюда добавляет красный кайенский перец.Певица призналась, что со своей звездной мамой родилась в одном доме на Крестьянской Заставе. Сейчас там находится казино, получившее название «Кристалл»: Кристина и Алла!».В детстве Орбакайте помогала бабушке торговать редиской. Звезда повязывала голову платочком и старалась не смотреть на людей. С возрастом артистка стала замечать, как становится похода на мать характером. Родственники отца жили в Латвии до 1940 года, поэтому певица без труда смогла получить литовский паспорт, то есть сейчас у нее двойное гражданство.Знаменитость не считает себя секс-символом, потому что в постели с любимым хочет всегда быть разной и непредсказуемой. Она хочет олицетворять собой материнство, мудрость, женственность и красоту.Для поддержания идеальной фигуры Кристина Эдмундовна не сидит на диетах, но периодически устраивает разгрузочные дни, в которые позволяет себе только чай с молоком, кефир, фрукты и овощи. Газированные напитки звезда не пьет. Что касается правильного питания, то придерживаться его исполнительница не может, так как все время находится в разъездах.Орбакайте считает себя воспитанным и культурным человеком, не использующим ненормативную лексику. Конечно, иногда ей приходится ругаться. Обычно нецензурные слова вырываются из ее уст при отсутствии взаимопонимания с окружающими. Певица любит путешествовать и часто летает к мужу в США. Переезжать в другую страну артистка не хочет, потому что не может бросить многолетние труды и фанатов.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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