Сергей Лазарев лично тестирует Range Rover нового поколения
Сергей Лазарев рассказал поклонникам, что лично тестирует Range Rover нового поколения. Соответствующей новостью представлявший Россию на "Евровидении" певец поделился в микроблоге Instagram.
Лазарев признался, что несколько лет является владельцем Range Rover. Отдав машину на плановое техобслуживание, певец взял на тест-драйв обновленную версию. Автомобиль оказался мощным и вызвал у исполнителя полный восторг. Артист заметил улучшения в технических характеристиках и дизайне модели. Первую сотню машина берет всего за 5,4 сек.
"Ну, красавица, поехали? Спасибо производителю за доставленное удовольствие!" - написал Лазарев.
Поклонники поинтересовались, где можно записаться на тест-драйв, чтобы вместе с певцом обкатать новый автомобиль. Некоторые, увидев снимок машины, решили, что Лазарев объявил конкурс, поэтому после ознакомления с текстом к посту немного расстроились.