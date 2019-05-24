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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев лично тестирует Range Rover нового поколения

Сергей Лазарев рассказал поклонникам, что лично тестирует Range Rover нового поколения. Соответствующей новостью представлявший Россию на "Евровидении" певец поделился в микроблоге Instagram.
Сергей Лазарев лично тестирует Range Rover нового поколения

Лазарев признался, что несколько лет является владельцем Range Rover. Отдав машину на плановое техобслуживание, певец взял на тест-драйв обновленную версию. Автомобиль оказался мощным и вызвал у исполнителя полный восторг. Артист заметил улучшения в технических характеристиках и дизайне модели. Первую сотню машина берет всего за 5,4 сек.

"Ну, красавица, поехали? Спасибо производителю за доставленное удовольствие!" - написал Лазарев.

Поклонники поинтересовались, где можно записаться на тест-драйв, чтобы вместе с певцом обкатать новый автомобиль. Некоторые, увидев снимок машины, решили, что Лазарев объявил конкурс, поэтому после ознакомления с текстом к посту немного расстроились.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 14:01


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