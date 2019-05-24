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Технологии

Компания Huawei лишит смартфоны поддержки карт памяти microSD

Huawei лишит свои смартфоны поддержки карты памяти microSD, китайскую компанию исключили из членов ассоциации SD Card Association. Производителю электроники запрещено выпускать продукты с соответствующими слотами.
Компания Huawei лишит смартфоны поддержки карт памяти microSD

На интернет-сайте ассоциации в списке членов китайский партнер отсутствует, отмечают эксперты. Вместе с тем официально об изменениях не объявляли, но подобный шаг блокирует Huawei возможность выводить на рынок мобильные устройства, предусматривающие поддержку карт памяти стандарта microSD и SD. В 2018 году бренд представил созданный специалистами формат карт памяти NM Card (Nano Memory), это произошло наряду с выпуском флагманского гаджета в версиях Mate 20 и Mate 20 Pro. Китайская компания ранее сообщала, что на протяжении ряда лет готовилась к предполагаемой торговой войне с Соединенными Штатами.

Huawei Technologies Co. Ltd является одним из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования. Компания основана в 1987 году, ежегодные инвестиции в новые разработки составляют около 10% от объема подписанных контрактов (1,26 млрд долларов).

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 14:12


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