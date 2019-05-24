Компания Huawei лишит смартфоны поддержки карт памяти microSD
Huawei лишит свои смартфоны поддержки карты памяти microSD, китайскую компанию исключили из членов ассоциации SD Card Association. Производителю электроники запрещено выпускать продукты с соответствующими слотами.
На интернет-сайте ассоциации в списке членов китайский партнер отсутствует, отмечают эксперты. Вместе с тем официально об изменениях не объявляли, но подобный шаг блокирует Huawei возможность выводить на рынок мобильные устройства, предусматривающие поддержку карт памяти стандарта microSD и SD. В 2018 году бренд представил созданный специалистами формат карт памяти NM Card (Nano Memory), это произошло наряду с выпуском флагманского гаджета в версиях Mate 20 и Mate 20 Pro. Китайская компания ранее сообщала, что на протяжении ряда лет готовилась к предполагаемой торговой войне с Соединенными Штатами.
Huawei Technologies Co. Ltd является одним из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования. Компания основана в 1987 году, ежегодные инвестиции в новые разработки составляют около 10% от объема подписанных контрактов (1,26 млрд долларов).