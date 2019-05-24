Квартира Жанны Фриске в Москве выставлена на продажу за долги перед "Русфондом"
Семья Жанны Фриске всё ещё имеет долги перед "Русфондом". Недавно квартира в Москве, которой владела певица, была выставлена за долги, что поможет оплатить все имеющиеся обязательства.
После смерти Жанны Фриске между её семьёй и "Русфондом" начались судебные разбирательства. Родственники скончавшейся от онкологического заболевания знаменитости не смогли предоставить отчётность о потраченных средствах, выделенных на лечение звезды. В итоге организация в судебном порядке потребовала возврата выделенных средств, которыми родители экс-участницы группы "Блестящие" не располагали. В связи с этим приставы наложили арест на имущество исполнительницы, в частности на её жилплощадь, приобретённую ещё до болезни. По предварительным данным, квартира в Москве, находящаяся на Красной Пресне в новостройке, стоит 30 миллионов рублей. Эксперт уточнил, реализуя арестованное имущество, приставы сделают скидку в размере 5-10%, а если покупатель не найдётся, цена упадёт на 15%. В благотворительной организации уверены, арестованную в 2018 году квартиру купят уже в текущем году.
Известно, долг перед Русфондом" должен быть погашен за счёт продажи имущества умершей звезды, потому её родителям не стоит беспокоиться за свои пенсионные счета. Также недавно появилась информация о том, что сын Жанны Фриске Платон через своего отца оплатил часть задолженности, переведя сумму в размере 8 миллионов рублей.