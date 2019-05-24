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Шоу-бизнес

Квартира Жанны Фриске в Москве выставлена на продажу за долги перед "Русфондом"

Семья Жанны Фриске всё ещё имеет долги перед "Русфондом". Недавно квартира в Москве, которой владела певица, была выставлена за долги, что поможет оплатить все имеющиеся обязательства.
Квартира Жанны Фриске в Москве выставлена на продажу за долги перед "Русфондом"

После смерти Жанны Фриске между её семьёй и "Русфондом" начались судебные разбирательства. Родственники скончавшейся от онкологического заболевания знаменитости не смогли предоставить отчётность о потраченных средствах, выделенных на лечение звезды. В итоге организация в судебном порядке потребовала возврата выделенных средств, которыми родители экс-участницы группы "Блестящие" не располагали. В связи с этим приставы наложили арест на имущество исполнительницы, в частности на её жилплощадь, приобретённую ещё до болезни. По предварительным данным, квартира в Москве, находящаяся на Красной Пресне в новостройке, стоит 30 миллионов рублей. Эксперт уточнил, реализуя арестованное имущество, приставы сделают скидку в размере 5-10%, а если покупатель не найдётся, цена упадёт на 15%. В благотворительной организации уверены, арестованную в 2018 году квартиру купят уже в текущем году.
Квартира Жанны Фриске в Москве выставлена на продажу за долги перед "Русфондом"

Известно, долг перед Русфондом" должен быть погашен за счёт продажи имущества умершей звезды, потому её родителям не стоит беспокоиться за свои пенсионные счета. Также недавно появилась информация о том, что сын Жанны Фриске Платон через своего отца оплатил часть задолженности, переведя сумму в размере 8 миллионов рублей.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 14:21


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