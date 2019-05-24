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Экономика

Тимошенко призвала Зеленского снизить тарифы на газ

Юлия Тимошенко призвала начинающего политика Владимира Зеленского снизить действующие тарифы на газ в Украине. Президент уже получил документы, разрабатываемые партией «Батькивщина».
Тимошенко призвала Зеленского снизить тарифы на газ

Среди документов находится два проекта указа. Первый предполагает отмену двух старых постановлений Владимира Гройсмана о необоснованном повышении стоимости газа. Второй предусматривает назначение двух человек в НКРЕКП, отвечающую за расчет и утверждение тарифов.

«Нам выпал шанс за два дня кардинально изменить ситуацию в стране, улучшить жизнь народа и при этом не ударить по бюджету. Мы предлагаем заниматься добычей только для бюджетной сферы и населения, как это было до смены власти в 2014 году», - пояснила Тимошенко.


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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 14:14


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