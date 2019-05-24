В развитии личности ДНК оказалась важнее воспитания

«Когда брат и сестра растут вместе, их индекс массы тела имеет корреляцию около 0,4. Легко увидеть, как люди приписывают это в основном воспитанию, потому что родители обеспечивают обоих детей одной и той же едой. Как показывают исследования - это не так, и ожирение протекает в семьях по генетическим причинам. Часть данных заключается и в том, что корреляция веса между приемными детьми, выглядит совершенно иначе, что опять же объясняется ДНК, а не воспитанием», - отметил Роберт Пломин.

По словам ученого Роберта Пломина, изучавшего влияние ДНК и факторов окружающей среды на человеческие черты, от веса тела до развития личности и жизненного успеха, первостепенное значение в данном вопросе играет именно генетический фактор. В пример эксперт приводит склонность к избыточному весу.То же самое верно и для склонности детей к обучению, иных факторов. В частности, наблюдения за близнецами, которые были разделены, показали у них аналогичные способности, несмотря на то, что они проживали в разных семьях. Эксперты считают это очередным доказательством первостепенной роли ДНК в способностях и развитии личности. Стоит отметить, что сделанные выводы подтверждают результаты других научных работ.

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Автор: Ващенко Ольга

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