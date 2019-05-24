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В развитии личности ДНК оказалась важнее воспитания

Ученые из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что ДНК в развитии личности имеет первостепенное значение. Согласно выводам, воспитание в данном случае играет маловажную роль.
В развитии личности ДНК оказалась важнее воспитания

По словам ученого Роберта Пломина, изучавшего влияние ДНК и факторов окружающей среды на человеческие черты, от веса тела до развития личности и жизненного успеха, первостепенное значение в данном вопросе играет именно генетический фактор. В пример эксперт приводит склонность к избыточному весу.
«Когда брат и сестра растут вместе, их индекс массы тела имеет корреляцию около 0,4. Легко увидеть, как люди приписывают это в основном воспитанию, потому что родители обеспечивают обоих детей одной и той же едой. Как показывают исследования - это не так, и ожирение протекает в семьях по генетическим причинам. Часть данных заключается и в том, что корреляция веса между приемными детьми, выглядит совершенно иначе, что опять же объясняется ДНК, а не воспитанием», - отметил Роберт Пломин.

В развитии личности ДНК оказалась важнее воспитания

То же самое верно и для склонности детей к обучению, иных факторов. В частности, наблюдения за близнецами, которые были разделены, показали у них аналогичные способности, несмотря на то, что они проживали в разных семьях. Эксперты считают это очередным доказательством первостепенной роли ДНК в способностях и развитии личности. Стоит отметить, что сделанные выводы подтверждают результаты других научных работ.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 14:24


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