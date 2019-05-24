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Шоу-бизнес

Меган Маркл собирается увезти сына Арчи в США

6 мая Меган Маркл родила принцу Гарри наследника. Сыр Арчи немного окреп, поэтому герцогиня Сассекская решила отвезти его в США для знакомства с американскими традициями.
Меган Маркл собирается увезти сына Арчи в США

Маркл с самого появления во дворце демонстрировала непокорный характер и вносила коррективы в устои королевской семьи. Герцогиня нарушала этикет и отказалась жить в Кенсингтонском дворце, уговорив мужа переехать в личный особняк.

«Меган все делает по-своему. Она сильная и волевая женщина, поэтому с легкостью добивается желаемого. Герцогиня решила, что Арчи должен любить и чтить не только британские, но и американские корни, поэтому собирается поехать с ребенком к матери Дориа Редлан. Не думаю, что она изменит свое решение», - рассказал источник во дворце.

Стоит отметить, что мать Маркл прибыла в Лондон к родам дочери и собиралась последующие несколько месяцев заниматься внуком. В скором времени Редлан внезапно вернулась в Лос-Анджелес, где ее часто видят во время прогулки с собакой.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 14:35


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