Меган Маркл собирается увезти сына Арчи в США

«Меган все делает по-своему. Она сильная и волевая женщина, поэтому с легкостью добивается желаемого. Герцогиня решила, что Арчи должен любить и чтить не только британские, но и американские корни, поэтому собирается поехать с ребенком к матери Дориа Редлан. Не думаю, что она изменит свое решение», - рассказал источник во дворце.

Маркл с самого появления во дворце демонстрировала непокорный характер и вносила коррективы в устои королевской семьи. Герцогиня нарушала этикет и отказалась жить в Кенсингтонском дворце, уговорив мужа переехать в личный особняк.Стоит отметить, что мать Маркл прибыла в Лондон к родам дочери и собиралась последующие несколько месяцев заниматься внуком. В скором времени Редлан внезапно вернулась в Лос-Анджелес, где ее часто видят во время прогулки с собакой.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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