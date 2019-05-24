Деми Мур не хочет стареть и боится смотреть в зеркало
Голливудская актриса Деми Мур выступила в качестве спикера на мероприятии проекта Goop. Бывшая жена Брюса Уиллиса была откровенна с публикой и рассказала о своем страхе перед старостью. По словам звезды, она боится тех изменений, которые она видит в зеркале.
В своей речи на мероприятии Goop, организованном Гвинет Пелтроу, Деми Мур поделилась с присутствующими своим мнением о возрастных изменениях. Темой встречи стало обсуждение отношения киноиндустрии к актрисам, которым больше сорока. В ходе выступления, голливудская звезда заявила о том, что количество и качество предлагаемых ролей для ее возрастной категории уменьшается в геометрической прогрессии.
Актриса очень остро переживает изменения своего тела и внешности. По словам Деми Мур, собственное отражение в зеркале начинает ее пугать. Звезда фильма «Привидение» не может смириться с неизбежностью морщин и дряблостью кожи. Бывшая жена Брюса Уиллиса утверждает, что ее самоощущение отличается от реальности, а внутри она моложе чем снаружи.
В свои 56 лет Мур использует все способы продления молодости, начиная от йоги и заканчивая пластической хирургией. Но, по словам актрисы, гравитация берет свое и изменения во внешности становятся все более заметными.