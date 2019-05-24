EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова «замутила» новый проект с другом-клоуном

Анастасия Волочкова рассказала поклонникам, что «замутила» новый проект с со своим старым другом Николаем Челноковым, работающим клоуном. Соответствующий пост балерина разместила в микроблоге Instagram.
Анастасия Волочкова «замутила» новый проект с другом-клоуном

Ради репетиции спектакля «Клоун и балерина» Волочкова приехала в особняк Челнокова. Мужчина пришел в полный восторг от такого визита, поэтому стала проводить звезде экскурсию по скромному дому, любезничать и осыпать танцовщицу комплиментами.

Волочкова заметила на участке небольшую цирковую площадку и сразу направилась к снарядам, чтобы сделать свой коронный шпагат. Во время репетиции странная пара напоминала неудавшийся цирк «блю Соплей». Хейтеры пошутили, что артистка нашла свое истинное призвание и со своей растяжкой может спокойно стать частью труппы.

Читайте также: Деми Мур не хочет стареть и боится смотреть в зеркало

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 14:57


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Добавление комментария
Последние новости
24.05, 14:57 Анастасия Волочкова «замутила» новый проект с
24.05, 14:57 Нервная стимуляция снижает степень инвалидности при
24.05, 14:46 Деми Мур не хочет стареть и боится смотреть в зеркало
24.05, 14:35 Меган Маркл собирается увезти сына Арчи в США
24.05, 14:24 В развитии личности ДНК оказалась важнее воспитания
24.05, 14:21 Квартира Жанны Фриске в Москве выставлена на продажу за
24.05, 14:14 Тимошенко призвала Зеленского снизить тарифы на газ
24.05, 14:12 Компания Huawei лишит смартфоны поддержки карт памяти
24.05, 14:01 Сергей Лазарев лично тестирует Range Rover нового
24.05, 14:00 BMW сделает обновленную версию седана M550i мощнее
24.05, 13:54 Ученые пересмотрели рекомендации по упражнениям для
24.05, 13:52 Компания Audi выпустит вместо нового купе ТТ
24.05, 13:41 Hyundai Solaris возглавил рейтинг самых распространенных
24.05, 13:30 Профессор рассказал о рисках для туристов при посещении
24.05, 13:21 Лолита превратила квартиру в дачу и посадила на
24.05, 13:07 Ученые назвали способы управления сном при помощи
24.05, 12:54 Джулия Ванг рассказала о своих генетических аномалиях
24.05, 12:48 ДНК из древней гробницы с мумией раскрыло тайну
24.05, 12:42 Открытие на Плутоне может доказать факт существования
24.05, 12:41 Эксперты рассказали, какие изменения здоровья приводят к