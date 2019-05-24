Анастасия Волочкова «замутила» новый проект с другом-клоуном
Анастасия Волочкова рассказала поклонникам, что «замутила» новый проект с со своим старым другом Николаем Челноковым, работающим клоуном. Соответствующий пост балерина разместила в микроблоге Instagram.
Ради репетиции спектакля «Клоун и балерина» Волочкова приехала в особняк Челнокова. Мужчина пришел в полный восторг от такого визита, поэтому стала проводить звезде экскурсию по скромному дому, любезничать и осыпать танцовщицу комплиментами.
Волочкова заметила на участке небольшую цирковую площадку и сразу направилась к снарядам, чтобы сделать свой коронный шпагат. Во время репетиции странная пара напоминала неудавшийся цирк «блю Соплей». Хейтеры пошутили, что артистка нашла свое истинное призвание и со своей растяжкой может спокойно стать частью труппы.