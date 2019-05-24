Анастасия Волочкова «замутила» новый проект с другом-клоуном

Ради репетиции спектакля «Клоун и балерина» Волочкова приехала в особняк Челнокова. Мужчина пришел в полный восторг от такого визита, поэтому стала проводить звезде экскурсию по скромному дому, любезничать и осыпать танцовщицу комплиментами.Волочкова заметила на участке небольшую цирковую площадку и сразу направилась к снарядам, чтобы сделать свой коронный шпагат. Во время репетиции странная пара напоминала неудавшийся цирк «блю Соплей». Хейтеры пошутили, что артистка нашла свое истинное призвание и со своей растяжкой может спокойно стать частью труппы.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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