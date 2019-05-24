У 7-летней дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории появился первый поклонник
На официальной странице Филиппа Киркорова в разделе Stories появилась публикация, в которой он рассказал о поклоннике Аллы-Виктории. По словам знаменитого отца, его 7-летней дочери симпатизирует некий Фёдор.
По словам Филлипа Киркорова, его дочь уже пользуется популярностью у мальчиков. Артист не скрывает своих детей от общественности и сам рассказал подписчикам о поклоннике девочки. Как оказалось, певец и сам узнал о воздыхателе лишь благодаря сыну Мартину, но спросив у Аллы-Виктории, имеет ли она ответные чувства, получит отрицательный ответ. Наследница заявила, Фёдор любит ее, но ответных чувств у нее нет, поскольку молодой человек имеет привычку дёргать девочек за косы.
Тем не менее, школьница хранит подарок от кавалера, которым оказалась линейка с её нацарапанным именем. Поклонники очень эмоционально отреагировали на публикацию, ведь она оказалась трогательной и наполненной детской непосредственностью.