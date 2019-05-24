Ученые заметили на Марсе уникальный феномен

Американские ученые, работающие при Аризонском университете, заметили на Марсе уникальный феномен, не имеющий аналогов на Земле. Речь идет об аномально быстром передвижении песчаных дюн при разреженной атмосфере, информирует издание Science Alert.
Астрономы следили за изменениями, происходящими на 54 песчаных полях, состоящих из 495 дюн высотой в 2-120 метров. Анализ проводился по снимкам, передаваемым на Землю аппаратом HiRISE в течение 2-5 марсианских лет. Дюны в виде полумесяца мигрировали на полметра в год. На Голубой планете подобные процессы происходят в 50 раз быстрее. На отдельных участках зафиксировано более быстрое движение: Abalos Undae, Олимпия, Hellespontus Montes, Большой Сирт.
Ученые рассказали, что земные дюны меняются под воздействием других факторов, например, растительный покров и грунтовые воды могут замедлять процессы.