Ученые заметили на Марсе уникальный феномен

Астрономы следили за изменениями, происходящими на 54 песчаных полях, состоящих из 495 дюн высотой в 2-120 метров. Анализ проводился по снимкам, передаваемым на Землю аппаратом HiRISE в течение 2-5 марсианских лет. Дюны в виде полумесяца мигрировали на полметра в год. На Голубой планете подобные процессы происходят в 50 раз быстрее. На отдельных участках зафиксировано более быстрое движение: Abalos Undae, Олимпия, Hellespontus Montes, Большой Сирт.Ученые рассказали, что земные дюны меняются под воздействием других факторов, например, растительный покров и грунтовые воды могут замедлять процессы.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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