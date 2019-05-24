Нервная стимуляция снижает степень инвалидности при инсульте

Посредством стимуляции нервов 1000 пациентам была снижена степень инвалидности через три месяца после того, как они перенесли острый кортикальный ишемический инсульт, поражающий поверхность мозга. Масштабное исследование было проведено в 73 медицинских центрах в 18 странах. По словам доктора Джеффри Савера, новое лечение является серьезным прорывом, в отличие от двух в настоящее время утвержденных методов лечения острого инсульта, которые заключаются в работе над заблокированными артериями путем растворения или удаления сгустка. Новый же подход применяет электрическую стимуляцию нервных клеток за носом, увеличивая кровоток в мозге за счет расширения неповрежденных артерий, обходя блокаду для лечения угрожаемой области мозга.Стоит отметить, что в предыдущих исследованиях ученые обнаружили, что стимуляция скопления нервных клеток не только увеличивает поток крови, но и сохраняет гематоэнцефалический барьер, который предотвращает отек мозга. Также имеет место улучшение способности нейронов компенсировать повреждение и формировать новые связи.

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Автор: Ващенко Ольга

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