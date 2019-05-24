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Технологии

Россиян предупредили о риске потери денежных средств из-за SMS-кодов

Российские банки стали проводить запросы у своих клиентов SMS-кодов для подтверждения операций. Эксперты считают, что практика сообщать данную информацию по телефону делает владельцев счетами уязвимыми для мошенников.
Россиян предупредили о риске потери денежных средств из-за SMS-кодов

Кредитно-финансовые учреждения используют коды для подтверждения списания средств, причём данную информацию нельзя называть даже работникам банка. Подтверждение личности клиента необходимо и при обращении в колл-центры. Ряд банковских структур оформляют коды, которые необходимо назвать сотрудникам в офисе. Это происходит при некоторых транзакциях, включая подключение услуги автоплатежа. Запрос данных из SMS-сообщений, связанных в том числе с переводом денежных средств, следует признать опасным, отмечают эксперты. Данная схема может сформировать у клиентов ложный шаблон поведения, именно его могут использовать злоумышленники.

В банках утверждают, что в сообщениях имеется текстовая пометка, указывающая, что цифровую комбинацию, предназначенную для подтверждения операции, нельзя передавать никому. По данной причине практику по запросу SMS-кода кредитно-финансовые структуры считают безопасной.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 15:30


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