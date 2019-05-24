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Наука

Уникальный астероид пролетит рядом с Землей в субботу

Уникальный километровый астероид 1999 KW4, имеющий собственный спутник, пройдет недалеко от Земли 25 мая 2019 года. В NASA сообщили, что космическое тело не несет потенциальной опасности населению планеты.
Уникальный астероид пролетит рядом с Землей в субботу

Бинарное космическое тело состоит из двух компонентов: непосредственно сам астероид 1999 KW4 и его спутник. Их размеры огромны даже по космическим меркам. Астероид имеет размер более одного километра в поперечнике, а его «Луна» - 400 метров.
Уникальный астероид пролетит рядом с Землей в субботу

Уникальный астероид был обнаружен в 1999 году. Уже в 2001 году ученые получили его радарное изображение и смогли рассчитать орбиту. По данным космологов, период, за который пара совершает оборот вокруг Солнца, составляет 186 дней.
Уникальный астероид пролетит рядом с Землей в субботу

Теоретически, астероид и его спутник считаются опасными из-за возможности частей космических тел откалываться и пересекать орбиту Земли. Но глобальное столкновение, по исследованиям ученых, возможно лишь через несколько тысяч лет.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 15:44


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