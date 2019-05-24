Ради Виктории Бони пришлось перекрывать набережную в Каннах
На официальной странице в Instagram Виктории Бони появился видеоролик, позволяющий увидеть её в дизайнерском наряде. Из-за пышного платья модели даже пришлось перекрывать набережную в Каннах.
В настоящий момент в Каннах проходит 72-й ежегодный кинофестиваль. На мероприятии присутствует немало звёзд первой величины, но и российских знаменитостей также можно увидеть на Лазурном берегу. В этом году традиционно не обошлось без Виктории Бони, которая снова блистала на красной дорожке. Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" каждый день поражала воображение фанатов нарядами, идеально подчёркивающими её фигуру, а самое последнее появление на публике вызвало настоящий восторг.
Виктория Боня, участвуя в рекламной акции, появилась на набережной Краузетт в дизайнерском платье с огромным шлейфом. Для того, чтобы звезда проследовала к месту съёмки, потребовалось перекрыть дорогу в Каннах, а также нанять 30 человек из числа профессиональных телохранителей. Позже хозяйка аккаунта призналась, наряд ей очень понравился, но он непрактичный.