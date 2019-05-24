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Шоу-бизнес

Ради Виктории Бони пришлось перекрывать набережную в Каннах

На официальной странице в Instagram Виктории Бони появился видеоролик, позволяющий увидеть её в дизайнерском наряде. Из-за пышного платья модели даже пришлось перекрывать набережную в Каннах.
Ради Виктории Бони пришлось перекрывать набережную в Каннах

В настоящий момент в Каннах проходит 72-й ежегодный кинофестиваль. На мероприятии присутствует немало звёзд первой величины, но и российских знаменитостей также можно увидеть на Лазурном берегу. В этом году традиционно не обошлось без Виктории Бони, которая снова блистала на красной дорожке. Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" каждый день поражала воображение фанатов нарядами, идеально подчёркивающими её фигуру, а самое последнее появление на публике вызвало настоящий восторг.

Виктория Боня, участвуя в рекламной акции, появилась на набережной Краузетт в дизайнерском платье с огромным шлейфом. Для того, чтобы звезда проследовала к месту съёмки, потребовалось перекрыть дорогу в Каннах, а также нанять 30 человек из числа профессиональных телохранителей. Позже хозяйка аккаунта призналась, наряд ей очень понравился, но он непрактичный.

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Yesterday we were shooting an amazing #campaign for luxury service here in #Cannes... The entire #Croisette were closed just for us 🔥 Stunning dress by @joao_rolo_couture Вчера мы снимали шикарную рекламную кампанию для эксклюзивного #securityguard #service 🔥 @1_eyeonu Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов от @1_eyeonu Шикарное платье от @joao_rolo_couture Навело шороху, людей невозможно было растолкать 😆 Все так и хотели сделать свой кадр 📸 Как вам мой образ???

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 15:56


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