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Экономика

«Сбербанк» и Google рассказали об эффективности программы «Бизнес класс»

В России успешно внедрена программа «Бизнес класс», объединившая 500 тыс. официально зарегистрированных предпринимателей. Проект реализуется по инициативе «Сбербанка» и Google.
«Сбербанк» и Google рассказали об эффективности программы «Бизнес класс»

Согласно данным, собранным экспертами аудиторско-консалтинговой сети PwC, благодаря программе участники открыли больше 7 тыс. предприятий МСП и создали для россиян 42 тыс. рабочих мест. К концу года выпускники «Бизнес класса» получат в виде дополнительного оборота 156 млрд рублей: 120 млрд рублей – прибыль от новых компаний, оставшаяся сумма – доход от действующего бизнеса. В бюджет в виде налоговых отчислений поступит 22 млрд рублей.

«Обычные люди смогли внести неоценимый вклад в развитие экономики РФ. Участники программы уверено создали доходный бизнес, будь то производство, интернет-магазин или пекарня. Предприниматели довольны практико-ориентированным проектом, позволяющим получить знания, необходимые для развития собственного дела», - рассказал зампред правления «Сбербанка» Анатолий Попов.


«Бизнес класс» запущен в 2016 году. Среди обучающихся 20% являются опытными бизнесменами, а 80% - новичками, мечтающими о своем деле. Соотношение женщин к мужчинам составляет 52% к 48%. Большинство зарегистрированных лиц – жители Кубани, Югры, Свердловской области, Татарстана и Москвы от 33 лет.

С 1 июля на платформе программы будет запущен новый обучающий курс «Экспорт». Направление ориентировано на глобально мыслящих людей, микро-предпринимателей, фрилансеров.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 15:24


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