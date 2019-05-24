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Шоу-бизнес

«Ограбленный» Алексей Панин раскрыл правду об «обмане» оператора Александра Сюткина

«Ограбленный» Алексей Панин раскрыл правду об «обмане» оператора Александра Сюткина, работавшего с актером во время съемок картины «Я вернулся». Дебют ленты отложен из-за конфликта между коллегами.
«Ограбленный» Алексей Панин раскрыл правду об «обмане» оператора Александра Сюткина

Сюткин получил за свою работу гонорар и исчез прямо перед выходом в прокат первой режиссерской картины Панина. Актер считает, что Сюткин не обладает выдающимися профессиональными качествами и обманывает сотрудничающих с ним людей. Александр Головин и Никита Джигурда, задействованные в проекте, готовы помочь коллеге раскрыть всю подноготную подставившего их оператора.

«Сюткина я нашел по рекомендации, но он оказался аферистом, не имеющим отношения к миру кино. Он «пускал пыль в глаза», входил в доверие, рассказывая о своей жизни в США, крутился около инвесторов и пытался их настроить против меня. В первый рабочий день он начал просить поднять ему гонорар, пугая, что мы без него не справился. Мы готовим флешмоб, после которого этот мошенник не сможет найти достойную работу», - цитирует издание Nation News комментарий Джигурды.


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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 16:03


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