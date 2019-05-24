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Обнаружена контрольная причина потенциально смертельной остановки сердца

Ученые из Оксфордского биомедицинского исследовательского центра провели исследования, позволившие обнаружить контрольную причину потенциально смертельной остановки сердца. Речь идет о гипертрофической кардиомиопатии. Как выяснилось, опасность заключается в аномальном расположении мышечных волокон.

Обнаружена контрольная причина потенциально смертельной остановки сердца

Гипертрофическая кардиомиопатия является ведущей причиной внезапной смерти у молодых людей, но микроскопические аномалии сердечной мышцы, стоящие за этими событиями, обнаруживаются только после трагедии. При наблюдении под микроскопом мышечных волокон умерших пациентов выявилось, что они расположены аномально и не имеют обычного выравнивания. Это и обеспечивает идеальный фокус для потенциально смертельных ритмов сердца. Своевременное обнаружение этого позволило бы врачам вмешаться до внезапной остановки сердца, установив кардиовертер-дефибриллятор - небольшое устройство, которое исправляет сложившуюся ситуацию. В тоже время отмечается экспертами, что волокна сердечной мышцы не могут быть взяты у живых людей, и беспорядок можно увидеть только в посмертных образцах. Группа ученых использовала неинвазивный метод, позволяющий отслеживать распространение молекул воды внутри сердца.
Обнаружена контрольная причина потенциально смертельной остановки сердца

Используя свою новую методику сканирования, исследователи смогли увидеть похожие паттерны расстройства сердечной мышцы у живых пациентов с гипертрофической кардиомиопатией, которые были обнаружены в предыдущих посмертных исследованиях. В последующих экспериментах ученые надеются сделать сканирование более быстрым.
«Мы надеемся, что наше открытие улучшит способ идентификации людей с высоким риском для получения имплантируемого прибора, чтобы предотвратить внезапную смерть», - отметили ученые.


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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 15:26


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