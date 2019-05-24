Обнаружена контрольная причина потенциально смертельной остановки сердца
Ученые из Оксфордского биомедицинского исследовательского центра провели исследования, позволившие обнаружить контрольную причину потенциально смертельной остановки сердца. Речь идет о гипертрофической кардиомиопатии. Как выяснилось, опасность заключается в аномальном расположении мышечных волокон.
Гипертрофическая кардиомиопатия является ведущей причиной внезапной смерти у молодых людей, но микроскопические аномалии сердечной мышцы, стоящие за этими событиями, обнаруживаются только после трагедии. При наблюдении под микроскопом мышечных волокон умерших пациентов выявилось, что они расположены аномально и не имеют обычного выравнивания. Это и обеспечивает идеальный фокус для потенциально смертельных ритмов сердца. Своевременное обнаружение этого позволило бы врачам вмешаться до внезапной остановки сердца, установив кардиовертер-дефибриллятор - небольшое устройство, которое исправляет сложившуюся ситуацию. В тоже время отмечается экспертами, что волокна сердечной мышцы не могут быть взяты у живых людей, и беспорядок можно увидеть только в посмертных образцах. Группа ученых использовала неинвазивный метод, позволяющий отслеживать распространение молекул воды внутри сердца.
Используя свою новую методику сканирования, исследователи смогли увидеть похожие паттерны расстройства сердечной мышцы у живых пациентов с гипертрофической кардиомиопатией, которые были обнаружены в предыдущих посмертных исследованиях. В последующих экспериментах ученые надеются сделать сканирование более быстрым.
«Мы надеемся, что наше открытие улучшит способ идентификации людей с высоким риском для получения имплантируемого прибора, чтобы предотвратить внезапную смерть», - отметили ученые.