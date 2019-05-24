Ольга Бузова вместе с волонтёрами убирала мусор на краснодарском пляже
Ольга Бузова стала участницей акции по защите окружающей среды, показав пример для многих своих поклонников. Знаменитость вместе с волонтёрами убрала от мусора один из пляжей в Краснодарском крае.
Ольга Бузова приняла участие в акции, призывающей защищать и беречь окружающую природу. Певица заявила, она, как и миллионы людей, живущих во всём мире, не может отказаться от использования пластика, но в её силах делать это более рационально и не загрязнять им планету. В настоящее время, заметила телеведущая, природа стала самым исчерпаемым ресурсом на Земле. Выйдя на пляж и убрав разбросанный мусор, состоящий в основном из органически не растворяющегося пластика, исполнительница сделала не много, но если каждый последует её примеру, то жить станет легче.
Звезда реалити-шоу "Дом-2" не призывает всех выходить на уборку, а просит их приложить минимальные усилия и отказаться от пластиковой посуды, заменив её стеклянной, перестать использовать пакеты из супермаркетов, а также начать сортировать отходы для повторной переработки. Эти несложные манипуляции позволят снизить ущерб, который люди причиняют окружающей среде.