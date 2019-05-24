Минпромторг и Минэнерго высоко оценили итоги строительства «ЗапСибНефтехима»
Действительно, ввод в эксплуатацию промышленных объектов масштаба «ЗапСибНефтехима», это событие долгожданное не только для строителей завода или его рабочих, но и для всей нефтехимической отрасли страны, или даже всей экономики в целом. Запуск «ЗпСибНефтехима», даст Российским потребителям доступ к широкому ассортименту сырья, получаемого из переработки углеводородов. Это сырье ранее импортировалось в Россию, а не производилось в нашей стране. Что ставило под угрозу экономическую безопасность России в этом вопросе и не давало возможность влиять на входящие цены для предприятий переработчиков и потребителей этого сырья, сообщает ИА «Тюменская линия».
Важность запуска «ЗапСибНефтехима» обусловлено ещё и тем, что на работу с сырьём нефтехимической промышленности заточены целые отрасли экономики любой страны. В число этих отраслей входит автомобилестроение, производство электротехнического оборудования, производство бытовой химии, ЖКХ, строительство и многие другие. Появление хорошего предложения сырья для этих отраслей на рынке, без сомнений даст сильный толчок к их развитию, а учитывая их ресурсоёмкость, потянет за собой развитие и всей экономики России.
В Тюменской области, домашнем регионе «ЗапСибНефтехима» с рабочим визитом побывали заместитель министра Энергетики Российской Федерации Павел Сорокин и заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов. Чиновники высоко оценили итоги строительства и темпы пуско-наладочных работ предприятия.
По мнению Павла Сорокина, экспортный потенциал у предприятия огромен, после выхода «ЗапСибНефтехима» на проектную мощность, завод сможет получать от экспорта своей продукции до ста сорока миллиардов рублей в год. Один только «ЗапСибНефтехим» способен увеличить несырьевой и неэнергетический экспорт страны на весомые 20%. Строительство этого предприятия наглядно показывает, что Россия способна строить промышленные объекты мирового уровня качественно и в срок.
Виктор Евтухов, так же очень высоко оценил увиденное им в Тюменской области. Он отметил высокий потенциал предприятия в вопросе импортозамещения . Так же зам министра отметил что уровень и цена продукции, выпускаемой «ЗапСибНефтехимом», позволяют надеяться на устойчивый рост производства в смежных отраслях промышленности и увеличение экспортной привлекательности последней.