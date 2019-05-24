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Здоровье

Эксперты рассказали о пользе шаурмы

Эксперты рассказали, как выбирать шаурму, чтобы не было негативных последствий для здоровья. Данное блюдо следует относить к полезной пище, вместе с тем необходимо правильно его есть, отмечают специалисты.
Эксперты рассказали о пользе шаурмы

Съедать необходимо центральную часть шаурмы, так как она содержит клетчатку, углеводы и белки. Вместе с тем следует контролировать количество масла, заказывая блюдо, нужно попросить уменьшить его количество. Следует обращать внимание и на кончики изделия, так как они несколько раз перекручены. В данном месте находятся бесполезные углеводы, по данной причине верху и внизу шаурму есть не стоит, подчеркивают специалисты.

Согласно информации Роспотребнадзора, на протяжении восьми лет в стране возросло количество полных людей, около 14% мужчин и 26% женщин страдают от лишнего веса. Данная негативная тенденция происходит вследствие избытка жиров в блюдах при дефиците белка. Диетологи рекомендуют включать в ежедневный рацион кисломолочные продукты, фрукты и овощи, они крайне полезны.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 16:14


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