Звезда "Реальных пацанов" Антон Богданов показал фото с Хабенским со съемок фильма «Огонь»
Знаменитый по сериалу «Реальные пацаны» Антон Богданов сыграет в киноленте о пожарных вместе с Константином Хабенским. Съемки фильма-катастрофы «Огонь» начнутся летом этого года, а сейчас актер порадовал фанатов, выложив совместный снимок с более знаменитым коллегой.
Актер Антон Богданов успел прославиться ролями в сериале «Реальные пацаны» и фильме «Т-34». О своем следующем проекте, фильме-катастрофе «Огонь» он сообщил в Instagram, выложив совместное фото с народным артистом России Константином Хабенским.
Работы над кинолентой о жизни пожарных и спасателей начнутся уже этим летом, а в прокате фильм ожидается в конце 2020 года. Локациями для съемки станут такие города, как Таганрог, Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск. Роли в «Огне» сыграют Виктор Добронравов, Иван Янковский, Андрей Смоляков и Ирина Горбачёва.
Подписчики Антона Богданова в Instagram одобрили идею, выбранную для фильма-катастрофы. Фолловеры считают, что это актуальная и интересная тема для экранизации. Поэтому они единодушно пожелали успехов в комментариях к фото актера.