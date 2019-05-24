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Криминал / Отдых

В Прикамье нашли останки убитой полгода назад официантки

В Соликамске (Прикамье) нашли останки пропавшей шесть месяцев назад 19-летней официантки. Об убийстве девушки рассказали в краевом СКР.
В Прикамье нашли останки убитой полгода назад официантки

Сообщается, девушка жила в селе Черновское, а потом в поисках работы переехала в Соликамск. В октябре гражданка перестала выходить с родными на связь. Поиски не принесли результата, но в декабре ее 38-летний приятель сознался в убийстве. Ранее судимого мужчину взяли под стражу.

Подозреваемый долго обманывал родных девушек, отводя от себя внимание следователей. Мужчина, завладевший телефоном жертвы, посылал близким сообщения: «Мама, я живу с Димой. У меня все хорошо. Очень скучаю, позже позвоню».

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 15:45


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