В Прикамье нашли останки убитой полгода назад официантки

Сообщается, девушка жила в селе Черновское, а потом в поисках работы переехала в Соликамск. В октябре гражданка перестала выходить с родными на связь. Поиски не принесли результата, но в декабре ее 38-летний приятель сознался в убийстве. Ранее судимого мужчину взяли под стражу.Подозреваемый долго обманывал родных девушек, отводя от себя внимание следователей. Мужчина, завладевший телефоном жертвы, посылал близким сообщения: «Мама, я живу с Димой. У меня все хорошо. Очень скучаю, позже позвоню».

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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