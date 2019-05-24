Против Порошенко возбудили третье уголовное дело

На Украине было возбуждено третье уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Очередное обвинение касается легализации преступных доходов в размере 300 миллионов долларов, полученных в результате продаже завода «Кузня на Рыбальском», сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от юриста Андрея Портнова.
Порошенко легализовал 300 миллионов, воспользовавшись офшорными компаниями и заключив «несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств», отмечается в сообщении юриста.
Портнов подчеркнул, что он будет добиваться ареста активов Порошенко как на Украине, так и за рубежом.