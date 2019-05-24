EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Политика

Против Порошенко возбудили третье уголовное дело

На Украине было возбуждено третье уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Очередное обвинение касается легализации преступных доходов в размере 300 миллионов долларов, полученных в результате продаже завода «Кузня на Рыбальском», сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от юриста Андрея Портнова.
Против Порошенко возбудили третье уголовное дело

Порошенко легализовал 300 миллионов, воспользовавшись офшорными компаниями и заключив «несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств», отмечается в сообщении юриста.

Портнов подчеркнул, что он будет добиваться ареста активов Порошенко как на Украине, так и за рубежом.

Читайте также: Жириновский сделал предложение Зеленскому по Крыму и Донбассу

Автор: Семчишина Ирина
Сегодня, 15:38


Читайте также
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника
Наряд супруги Владимира Зеленского стал хитом его
Военный историк Юрий Кнутов рассказал об интересе Запада к
США могут извлечь из советских систем С-300 важные секреты
Эксперты рассказали, как авианосцы США могут попасть в Крым
Владимир Соловьев жестко пояснил Трюхану, что ждет ВСУ при
Жириновский сделал предложение Зеленскому по Крыму и
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов
Оговорка по Фрейду: На канале Коломойского новым
Эксперт раскрыл цель полетов RQ-4 Global Hawk вблизи Крыма
Военный эксперт рассказал о возможной угрозе Крыму со
США удивила низкая стоимость Су-57 по сравнению с Су-35
Добавление комментария
Последние новости
24.05, 16:33 Брэд Питт светится от счастья из-за примирения с
24.05, 16:26 Верблюжье молоко уменьшает воспаление, связанное с
24.05, 16:23 Актер Филипп Васильев из-за жесткой диеты похудел на 40
24.05, 16:14 Эксперты рассказали о пользе шаурмы
24.05, 16:03 «Ограбленный» Алексей Панин раскрыл правду об «обмане»
24.05, 15:56 Ради Виктории Бони пришлось перекрывать набережную в
24.05, 15:45 В Прикамье нашли останки убитой полгода назад официантки
24.05, 15:44 Уникальный астероид пролетит рядом с Землей в субботу
24.05, 15:38 Против Порошенко возбудили третье уголовное дело
24.05, 15:30 Россиян предупредили о риске потери денежных средств
24.05, 15:27 Ольга Бузова вместе с волонтёрами убирала мусор на
24.05, 15:26 Обнаружена контрольная причина потенциально смертельной
24.05, 15:24 «Сбербанк» и Google рассказали об эффективности
24.05, 15:19 Ученые заметили на Марсе уникальный феномен
24.05, 15:08 У 7-летней дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории
24.05, 14:57 Анастасия Волочкова «замутила» новый проект с
24.05, 14:57 Нервная стимуляция снижает степень инвалидности при
24.05, 14:46 Деми Мур не хочет стареть и боится смотреть в зеркало
24.05, 14:35 Меган Маркл собирается увезти сына Арчи в США
24.05, 14:24 В развитии личности ДНК оказалась важнее воспитания