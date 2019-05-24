Против Порошенко возбудили третье уголовное дело

Порошенко легализовал 300 миллионов, воспользовавшись офшорными компаниями и заключив «несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств», отмечается в сообщении юриста.Портнов подчеркнул, что он будет добиваться ареста активов Порошенко как на Украине, так и за рубежом.

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Автор: Семчишина Ирина

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