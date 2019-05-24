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Шоу-бизнес

Брэд Питт светится от счастья из-за примирения с Анджелиной Джоли

Брэд Питт похорошел, посвежел и светится от счастья из-за примирения с Анджелиной Джоли. Экс-супруги после длительных судебных тяжб смогли уладить спорные моменты, касающиеся воспитания детей, сообщает «КП» со ссылкой на окружение актера.
Брэд Питт светится от счастья из-за примирения с Анджелиной Джоли

Питт находится в Париже и охотно раздает поклонникам автографы на Каннском кинофестивале. Актер вместе с Леонардо Ди Каприо исполнил одну из главных ролей в фильме «Однажды в Голливуде», снятом Квентином Тарантино. Коллеги отлично сработались и охотно рассказывают журналистам о сотрудничестве.

«Съемки проходили в непринужденной обстановке. Мы с Лео вдоволь насмеялись. Знаете, я испытывал облегчения, зная, что работаю с лучшим из лучших. Мы оказались очень похожи, даже карьеру в кино начали в одно время», - рассказал 55-летний Питт.


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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 16:33


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