Новый глава генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым задолго до референдума
Украина потеряла Крым задолго до референдума, проведенного жителями полуострова в 2014 году. Ситуацию прокомментировал новый глава генштаба ВСУ Руслан Хомчак.
Назначенный президентом Владимиром Зеленским на должность главы генштаба Хомчак рассказал, что когда-то отдыхал в военном санатории в Крыму. Полуостров шокировал военного и навеял мысли об СССР. С тех пор он зарекся ездить в отпуск в республику.
«Чтобы вернуть Крым, мы должны сначала «завоевать» умы местного населения. Нам предстоит сражаться за каждого человека и за его мысли, а физическое разделение границ – это вопрос времени», - цитирует Хомчака издание «ПолитЭксперт».