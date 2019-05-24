Новый глава генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым задолго до референдума

«Чтобы вернуть Крым, мы должны сначала «завоевать» умы местного населения. Нам предстоит сражаться за каждого человека и за его мысли, а физическое разделение границ – это вопрос времени», - цитирует Хомчака издание «ПолитЭксперт»

Назначенный президентом Владимиром Зеленским на должность главы генштаба Хомчак рассказал, что когда-то отдыхал в военном санатории в Крыму. Полуостров шокировал военного и навеял мысли об СССР. С тех пор он зарекся ездить в отпуск в республику.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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