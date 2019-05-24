EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
В мире

Новый глава генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым задолго до референдума

Украина потеряла Крым задолго до референдума, проведенного жителями полуострова в 2014 году. Ситуацию прокомментировал новый глава генштаба ВСУ Руслан Хомчак.
Новый глава генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым задолго до референдума

Назначенный президентом Владимиром Зеленским на должность главы генштаба Хомчак рассказал, что когда-то отдыхал в военном санатории в Крыму. Полуостров шокировал военного и навеял мысли об СССР. С тех пор он зарекся ездить в отпуск в республику.

«Чтобы вернуть Крым, мы должны сначала «завоевать» умы местного населения. Нам предстоит сражаться за каждого человека и за его мысли, а физическое разделение границ – это вопрос времени», - цитирует Хомчака издание «ПолитЭксперт».


Читайте также: Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 16:46


Читайте также
Марина Порошенко обратилась с советом к жене Владимира
СМИ обнародовали снимки из удаленного Instаgrаm-аккаунта
В США заметили зенитную систему С-300
Астролог: Инаугурация 19 мая могла закончиться для
ВВС США признали Су-57 равным по силе F-35
США рассекретили планы по развалу России
ВВС США ищут альтернативу российским РД-180
В США выявили дефект, имеющийся у 40% всех произведенных
Грызлов заявил о невозможности «капитуляции» для ЛНР и ДНР
В США рассказали о неподдающейся исправлению проблеме F-35
Адвокат Трампа отказался от встречи с Зеленским из-за
В Канаде моряки отказались служить на флоте без Wi-Fi
Добавление комментария
Последние новости
24.05, 17:16 Ученые рассказали о способах уменьшения беспокойства
24.05, 17:11 Звезда "Реальных пацанов" Антон Богданов показал фото с
24.05, 17:02 Эксперты назвали 12 признаков больных почек
24.05, 16:53 В РФ продажи новых люксовых автомобилей в апреле выросли
24.05, 16:46 Новый глава генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым задолго
24.05, 16:46 Высокий уровень сахара во время беременности может
24.05, 16:40 Минпромторг и Минэнерго высоко оценили итоги
24.05, 16:40 Андрей Малахов рассказал о судьбе госпитализированной
24.05, 16:33 Брэд Питт светится от счастья из-за примирения с
24.05, 16:26 Верблюжье молоко уменьшает воспаление, связанное с
24.05, 16:23 Актер Филипп Васильев из-за жесткой диеты похудел на 40
24.05, 16:14 Эксперты рассказали о пользе шаурмы
24.05, 16:03 «Ограбленный» Алексей Панин раскрыл правду об «обмане»
24.05, 15:56 Ради Виктории Бони пришлось перекрывать набережную в
24.05, 15:45 В Прикамье нашли останки убитой полгода назад официантки
24.05, 15:44 Уникальный астероид пролетит рядом с Землей в субботу
24.05, 15:38 Против Порошенко возбудили третье уголовное дело
24.05, 15:30 Россиян предупредили о риске потери денежных средств
24.05, 15:27 Ольга Бузова вместе с волонтёрами убирала мусор на
24.05, 15:26 Обнаружена контрольная причина потенциально смертельной