Эксперты назвали 12 признаков больных почек

Эксперты перечислили симптомы больных почек и назвали 12 признаков, позволяющих определить имеющиеся проблемы. По словам медиков, нередко люди не связывают ухудшение самочувствия с заболеваниями этих органов.
Врачи напоминают, почки - это фильтр организма. Они каждую минуту процеживают кровь, выводя с мочой различные вещества, в том числе и вредные. В первую очередь, отмечают эксперты, о больных почкам можно узнать по состоянию мочи. Если она пенится, это указывает на большое количество белка или токсичных веществ, а мутная говорить о камнях в почках. Хуже всего, когда жидкость окрашена в розовый или красный цвет, в таком случае в ней не исключено наличие крови. Не исключено частое мочеиспускание, вызванное осложнениями рядом расположенных органов. При больных почках человек может ощущать боли в пояснице, голове или головокружения, являющиеся признаками анемии, а также хроническую усталость из-за неправильно вырабатывающегося гормона эритропоэтина. Нездоровые органы не могут справиться с поступающими с едой веществами, потому во время приёма пищи и после может появляться тошнота, а также нередко возрастает артериальное давление и без причины поднимается температура, сопровождающаяся ознобом.
Специалисты констатируют, узнать о заболевании почек можно и по внешнему виду человека. Как правило, в качестве симптомов выделяются постоянные отёки, вызванные задержанием жидкости в организме и зудящую сухую кожу. Врачи рекомендуют людям как можно быстрее обратиться в больницу, если было замечено появление нескольких из озвученных признаков.