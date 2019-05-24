Желтую хризантему назвали в честь сына принца Гарри и Меган Маркл
В честь сына Меган Маркл и принца Гарри назвали новый вид желтых хризантем. Свое имя цветок получил на ежегодном фестивале Королевского садоводческого сообщества Malvern Spring Festival.
Желтая хризантема будет носить название «Арчи Харрисон» в честь рожденного 6 мая наследника принца Гарри и Меган Маркл. Презентация нового сорта цветов состоялась на территории Королевской больници в Челси в рамках Malvern Spring Festival.
По словам селекционеров, они держали сорт в секрете с того момента, как стало известно о беременности герцогини Сассекской. Желтый цвет был выбран как гендерно нейтральный, который подошел бы как новорожденной девочке, так и мальчику.
Менеджер Chrysanthemums Direct сообщил, что их компания рада разделить с принцем Гарри и Меган Маркл знаменательное событие появления нового сорта хризантемы «Арчи Гаррисона». Также сотрудники цветочной фирмы надеются, что наследник Их Королевских Высочеств герцога и герцогини Сассекских будет расти и процветать так же, как желтый цветок с его именем.