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Шоу-бизнес

Постаревший Степан Меньшиков шокировал фанатов внешним видом

Постаревший Степан Меньшиков, изменившийся за последние несколько лет до неузнаваемости, шокировал фанатов внешним видом. От прежнего мачо, разбивавшего женские сердца на проекте «Дом-2», не осталось и следа.
Постаревший Степан Меньшиков шокировал фанатов внешним видом

В середине 2000-х Меньшиков сводил с ума миллионы телезрительниц. На проекте знаменитости удалось завоевать двух самых видных красоток – Викторию Боню и Алену Водонаеву. После ухода с ТНТ артист начал вести праздники, женился, стал отцом.

Год назад Меньшиков развелся с супругой Евгенией и стал увядать на глазах. На лице артиста появились отеки и морщины, в глазах стала читаться грусть. Несмотря на это, экс-участник телестройки остается ловеласом и харизматичным человеком, незнающим женских отказов.

Друг Меньшикова рассказал журналистам издания «СтарХит», что последние два года артист поет в небольшом кафе в Сочи. Возможно, насыщенный график не оставляет звезде времени на уход за собой.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 18:00


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