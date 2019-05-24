Постаревший Степан Меньшиков шокировал фанатов внешним видом
Постаревший Степан Меньшиков, изменившийся за последние несколько лет до неузнаваемости, шокировал фанатов внешним видом. От прежнего мачо, разбивавшего женские сердца на проекте «Дом-2», не осталось и следа.
В середине 2000-х Меньшиков сводил с ума миллионы телезрительниц. На проекте знаменитости удалось завоевать двух самых видных красоток – Викторию Боню и Алену Водонаеву. После ухода с ТНТ артист начал вести праздники, женился, стал отцом.
Год назад Меньшиков развелся с супругой Евгенией и стал увядать на глазах. На лице артиста появились отеки и морщины, в глазах стала читаться грусть. Несмотря на это, экс-участник телестройки остается ловеласом и харизматичным человеком, незнающим женских отказов.
Друг Меньшикова рассказал журналистам издания «СтарХит», что последние два года артист поет в небольшом кафе в Сочи. Возможно, насыщенный график не оставляет звезде времени на уход за собой.