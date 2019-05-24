В РФ продажи новых люксовых автомобилей в апреле выросли на 12%
В РФ в апреле на 12% выросли продажи новых автомобилей люксового сегмента, приобретено 172 машины. В тот же период снижение объемов реализации произошло у брендов Mercedes-Benz Maybach S-Class и Maserati: минус 32,9% и 28% соответственно.
В названном сегменте уменьшение объемов продаж наблюдалось на протяжении квартала. В апреле произошел рост реализации среди большинства марок, у которых имеются модели названного класса. Лидером признают Mercedes-Benz Maybach S-class. На автомобили немецкой марки приходится около 30% от суммарного объема реализации машин люксового сегмента, продано 53 единицы техники. Вторую позицию занимает британский бренд Bentley, приобретено 51 авто. Далее называют Rolls-Royce и Lamborghini, куплено по 20 автомобилей. За ними расположены модели Maserati, реализовано 18 единиц техники. В апреле дилеры продали шесть итальянских Ferrari и четыре машины Aston Martin.
На Москву по приобретению люксовых авто в прошедшем месяце пришлось 50,1%, это эквивалентно 87 машинам. В Подмосковье реализован каждый десятый такой автомобиль, всего продано 22 экземпляра.