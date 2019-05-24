Актер Филипп Васильев из-за жесткой диеты похудел на 40 кг и ослеп на один глаз
Сын Татьяны и Анатолия Васильевых Филипп из-за жесткой диеты быстро похудел на 40 килограмм и ослеп на один глаз. О проблемах со здоровьем актера второго плана Станислав Садальский рассказал в микроблоге Instagram.
Садальский рассказал, что врачи осмотрели Васильева и сделали ему укол прямо в глаз. Принято решение о госпитализации. Современное общество, худеющее по разным причинам, диетами удивить сложно. Возможно, пример актера поможет людям понять, что кардинальное изменение рациона может подорвать здоровье и привести к смерти.
Филипп Васильев сидел на низкокалорийной диете, подразумевающей потребление 2000 калорий в день. Дефицит витаминов и необходимых организму белков, жиров, углеводов вызвал кровоизлияние и потерю зрения. Врачи делают все возможное для восстановления здоровья актера.
Поклонники попросили подробнее описать диету Васильева, чтобы не повторить его ошибку. Многие вообще не поняли, для чего актер с нормальным телосложением истязал организм.