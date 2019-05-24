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Верблюжье молоко уменьшает воспаление, связанное с диабетом 2 типа

Зарубежные ученые пришли к выводу, что верблюжье молоко помогает уменьшить воспалительные процессы в клетках, что связано с диабетом 2 типа. Исследователи объяснили это воздействием липидов.
Верблюжье молоко уменьшает воспаление, связанное с диабетом 2 типа

На протяжении многих лет были опубликованы некоторые доказательства того, что потребление верблюжьего молока может предотвратить диабет. Тем не менее, фактическая основа этих преимуществ плохо изучена, в частности, какой именно компонент в этом участвует. Ученые обратили внимание на воздействие липидов на организм, учитывая то, что диабет характеризуется воспалением в брюшной полости вокруг талии. Обычно патологический процесс является способом борьбы с инфекциями, такими как вирусы, но при данном диагнозе не включены инфекции. Исследователи инкубировали макрофаги с насыщенными и ненасыщенными липидами, взятыми из верблюжьего молока. Эксперименты показали, что жирные кислоты уменьшают воспаление, но эффект был более выражен в смеси липидов, чем в напитке только с ненасыщенными жирными кислотами.

Не менее важным выводом было то, что комплекс белков, известный как инфламмасома и приводящий к запуску воспалительной реакции, был уменьшен этими липидами. По словам ученых, эти результаты могут также объяснить некоторые преимущества потребления верблюжьего молока в профилактике диабета.
Верблюжье молоко уменьшает воспаление, связанное с диабетом 2 типа

«Мы не можем с уверенностью сказать, лечит ли верблюжье молоко диабет. Наши новые данные показывают, что оно может играть роль в уменьшении воспаления, которое является основной частью заболевания», - отметили эксперты.


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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 16:26


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